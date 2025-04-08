الأقباط يختتمون صومهم الأربعيني استعدادًا لأسبوع الآلام الجمعة المقبل

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بـ"جمعة ختام الصوم" يوم الجمعة المقبل، 11 أبريل 2025، وهو اليوم الذي يختتم فيه الأقباط صومهم الأربعيني المقدس، استعدادًا لبدء "أسبوع الآلام" الذي يبدأ عقب قداس "أحد الشعانين" في 13 أبريل.

وتقام في هذا اليوم صلوات القداسات الإلهية في مختلف الكنائس، ويتجمع المؤمنون للمشاركة في طقس "سر مسحة المرضى" المعروف بـ"القنديل العام"، حيث يقام في الكنيسة بدلًا من المنازل، ويسمح لجميع الأقباط بحضوره، وليس فقط المرضى.

يتميز طقس "جمعة ختام الصوم" بمزيج من طقوس الأيام والآحاد في الصوم الكبير، حيث يُرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد، مع قراءة النبوات وتقديم الطلبات مع "المطانيات" (السجدات).

وبعد جمعة ختام الصوم، يبدأ أسبوع الآلام الذي يعتبر من أقدس أيام السنة في الكنيسة، ويستمر حتى عيد القيامة المجيد.