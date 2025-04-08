البنك المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ بحزم على التشغيل المستقر لسوق رأس المال

تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، بالحفاظ بحزم على التشغيل المستقر لسوق رأس المال في البلاد.

وذكر البنك المركزي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه يدعم بقوة شركة هويجين المركزية المحدودة للاستثمار لزيادة حيازتها من صناديق مؤشرات الأسهم، وسيوفر دعما كافيا لإعادة الإقراض للشركة عند الضرورة.

وأكدت شركة "هويجين المركزية" وهي شركة استثمارية صينية مملوكة للدولة، أنها زادت مرة أخرى حيازاتها من الصناديق المتداولة في البورصة وستستمر في القيام بذلك في المستقبل "للحفاظ بحزم" على التشغيل المستقر لسوق رأس المال.

