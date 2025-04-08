اتحاد الغرف السياحية: ضوابط ترخيص شقق الإجازات إضافة إيجابية لتعزيز المنظومة

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن إصدار وزير السياحة والآثار للقرار الخاص بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes) يمثل خطوة إيجابية ومهمة لتعزيز منظومة السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإقامة يُعد نمطًا فندقيًا معتمدًا عليه في كبرى الأسواق السياحية العالمية، ويشهد نموًا ملحوظًا داخل مصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح الشاعر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الوحدات كانت تعمل خارج الإطار التنظيمي، ما شكّل تحديًا أمام ضمان جودة الخدمات والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، مضيفًا أنه كان من أوائل المطالبين بتقنين أوضاع شقق الإجازات لتحقيق أقصى استفادة منها في دعم الدخل السياحي، مع الحفاظ على سلامة وراحة السائحين.

وأشار إلى أن القرار الوزاري يضمن تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة، بفضل الضوابط المدروسة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، كما أثنى على التيسيرات التي تضمنها القرار لتسهيل إجراءات الترخيص، ما يشجع العديد من المواطنين على تسجيل وحداتهم لدى الوزارة واستقبال السائحين بشكل قانوني ومنظم.

وأكد الشاعر أن شقق الإجازات أصبحت منتشرة في العديد من المقاصد السياحية المصرية، من الساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مرورًا بـصعيد مصر، ووصولًا إلى محافظات القاهرة الكبرى، مما يجعل تنظيمها ضرورة ملحة.

واستطراد الشاعر بأن هذا القرار سيسهم في زيادة الطاقة الفندقية المرخصة داخل مصر، وتوفير وحدات إقامة بمواصفات ومعايير مبسطة، إلى جانب الحد من العشوائية في تقديم الخدمات للسائحين، بما يدعم جهود تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم المنشآت السياحية، والذي يستهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع السياحة.