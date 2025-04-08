ضبط شخص تحرش بفتاة داخل "ميكروباص" في بورسعيد

تمكنت جهود وزارة الداخلية بكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد والادعاء بعدم قيام رجال الشرطة بتحرير المحضر اللازم.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وقررت أنه بتاريخ 23 /3/2025 حال استقلالها سيارة "ميكروباص" قام أحد الأشخاص بالتحرش بها واستغاثتها بالركاب فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وانصرفت دون تحرير ثمة محاضر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.