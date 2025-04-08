طبيب يحذر: آلام الفك الصباحية قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

كشف الدكتور أرتيوم باريشيف أخصائي طب الأعصاب بالمركز الطبى الروسى، عن الأعراض الرئيسية التي تتطلب الاهتمام بها عند الإحساس بألم الفك فى الصباح وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

أوضح الدكتور أرتيوم باريشيف، أن المفصل الصدغي الفكي يلعب دورا رئيسيا في المضغ والكلام وتعبيرات الوجه وحتى عمل الجهاز المناعي، وقد يؤدي تجاهل مشكلات الفك إلى مشكلات صحية خطيرة، حيث يتصل الفك السفلي بالجمجمة بمفصل متحرك للغاية، وتساعد أربع عضلات مع بعض بالتحكم في حركته لضمان الحركة والمضغ الكافي.

ويحدد الطبيب الأعراض الرئيسية التي تتطلب الاهتمام ألم الصباح في الفك وصعوبة فتح الفم عندما لا يمكن وضع أصبعين مطويين بين الأسنان والصداع في الصدغين وانخفاض حركة الوجه.

وإذا كان الشخص يعتبر نفسه بصحة جيدة بشكل عام ولا يعاني من أي صعوبات جسدية معينة، ولكن في الوقت نفسه يعاني من توتر مستمر في الرقبة وحركة محدودة، فمن المحتمل أن جزءا من الفقرات الرقبية تتحمل عبء الفكين ويوصي الطبيب لمنع حدوث المضاعفات بالاهتمام بالأعراض المبكرة.