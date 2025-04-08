ضربها وخلص عليها.. عامل زراعي ينهي حياة زوجته في البحيرة

شهدت قرية السعران، التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادثة مؤسفة حيث أقدم عامل زراعي على قتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر (25 عامًا)، داخل منزله بقرية السعران التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم محمود هندي رئيس مركز شرطة دمنهور والرائد عطية هلالي معاوني المباحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما على أثرها قام بالتعدي عليها بالضرب حتى سقط قتيلة.

وانتقل محمد البحيري رئيس نيابة مركز دمنهور، برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور لإجراء المعاينة ومناظره الجثمان، وتم التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.