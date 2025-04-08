مطار القاهرة يختتم موسم عمرة رمضان بـ1917 رحلة تضم 329 ألف راكب

اختتمت شركة ميناء القاهرة الجوي موسم عمرة شهري شعبان ورمضان بنجاح، في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة جاهزية المطارات وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين.

وشهد مطار القاهرة الدولي حركة نشطة خلال الموسم، حيث غادر نحو 189,039 معتمرًا على متن 960 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، وذلك في الفترة من 15 يناير حتى 25 مارس 2025. وفي رحلات العودة، استقبل المطار 139,962 معتمرًا عبر 957 رحلة جوية، ليصل إجمالي الرحلات بين مصر والسعودية خلال الموسم إلى 1917 رحلة حملت على متنها أكثر من 329 ألف راكب.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن موسم العمرة خلال شهر رمضان يمثل ذروة التشغيل داخل المطارات المصرية، سواء من حيث أعداد المعتمرين أو المسافرين لقضاء عطلة عيد الفطر. وأشار إلى أن مطار القاهرة نجح في إدارة هذا الموسم بكفاءة، من خلال غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الرحلات والتعامل مع أي طارئ بالتنسيق الكامل بين الجهات العاملة بالمطار.

من جانبه، وجه المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، الشكر والتقدير لجميع العاملين، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ الخطة التشغيلية الموضوعة مسبقًا لإنجاح موسم العمرة هذا العام دون تسجيل أي تأخير أو أزمات.