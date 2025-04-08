بحضور ماكرون.. رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، والذي عقد بجامعة القاهرة، وكان بمثابة نقلة نوعية في التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، و يهدف الي تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية، وعقد شراكات جديدة مع الجامعات الفرنسية بما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويخدم الأجيال القادمة، الي جانب توفير التدريب والتأهيل ودعم الابتكار.

وكان فى استقبال الرئيس الفرنسي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور فيليب وزير التعليم العالي الفرنسى بالإضافة إلى قيادات وزارة التعليم العالى والمؤسسات التعليمية الفرنسية. ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر.

وأكد النعماني علي ان مصر في طليعة الدول التي تسعى جاهدة لفتح آفاق جديدة للشراكات الأكاديمية والبحثية على الصعيد العالمي و التوأمة مع الجهات الدولية ذات الصلة، وتدويل التعليم العالي، بهدف تعزيز جودة البحث العلمى كمحور أساسي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ والتي أطلقها الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

وقال النعماني ان الرئيس ماكرون خلال كلمته أشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن الشباب والابتكار هما المفتاح لتحقيق المستقبل المشترك بين البلدين. مشيداً بالنشاط العلمي والابتكاري بين البلدين والذي يتميز بالجودة حيث يوجد 50 درجة علمية مزدوجة، ونحو 3 آلاف طالب يتلقون تعليمهم في فرنسا، مضيفاً ان اللقاء شهد توقيع حوالى 40 مذكرة تفاهم لتدشين درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية.

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