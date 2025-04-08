بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 عمال إثر انقلاب سيارة نقل في البحيرة

لقي 4 عمال مصرعهم في الحال فيما أصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق (جناكليس – أبو المطامير)، بمحافظة البحيرة، أمام كوبري جناكليس العلوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية أمام كوبري جناكليس بطريق (أبو المطامير – جناكليس)، وأسفر الحادث عن وفاة 4 عمال وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم وجثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وضمت قائمة المصابين كلا من:" زياد أشرف حمودة، (20 عامًا)، حنين إبراهيم إسماعيل، (19 عامًا)، ملك محمد عيد، (14 عامًا)، أسماء رزق محمد، (23 عامًا)، وجميعهم مقيمين بأبو المطامير، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

فيما ضمت المتوفين كلا من:" ياسمين محمد إسماعيل، (40 عامًا)، رجب ناجي حمد، (61 عامًا)، هند علي عبد المعطي، (28 عامًا)، زيني إبراهيم محمد، (32 عامًا)، وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.