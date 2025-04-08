إندونيسيا: نعتزم الاستفادة من عضويتنا في مجموعة "بريكس" لتنويع أسواق التصدير

أكد نائب رئيس مجلس الشورى في إندونيسيا، إيدي سوبارنو، على أهمية الدبلوماسية التجارية في الحصول على امتيازات جمركية لصادرات إندونيسيا، لافتا إلى أن بلاده تعتزم الاستفادة من مكانتها كعضو دائم في مجموعة "بريكس" لتنويع أسواق التصدير.

وقال سوبارنو - في تصريح نقله تليفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء في نسخته الإنجليزية - "إن رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، سارع فور توليه مقاليد السلطة إلى الانضمام لمجموعة البريكس والحصول على عضوية دائمة فيها.. والآن، حان الوقت للاستفادة من مكانتنا كعضو دائم في البريكس لتنويع أسواق التصدير".

على صعيد متصل، شدد سوبارنو على ضرورة أن تعمل الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحسين الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإنتاج، وتقديم حوافز للصناعات الاستراتيجية كي تتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا عن فرض تعريفات جمركية على عدد من الدول، فيما بلغت نسبة التعريفات الجمركية المفروضة على إندونيسيا 32%، علما بأن الصادرات الإندونيسية الرئيسية إلى الولايات المتحدة تشمل الإلكترونيات والملابس والأحذية.