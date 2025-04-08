وزير العمل: 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

تسلَّم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس خلال العرض بمدينة طنطا، مما أدى إلى بتر ذراعه، بتوجيه من وزير العمل السيد محمد جبران، شيكًا بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة، وذلك كدعم مالي للعامل ضحية "حادث السيرك".

وأكد الوزير جبران، أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع السيد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، ذلك التنسيق الذي أسفر أيضا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة.

وقال الوزير جبران إن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل والاستجابة السريعة للحالات الأكثر احتياجا، بتوفير الدعم الرعاية والحماية.

وقال مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية أحمد القللي، إنه قام بتسليم هذا الدعم إلى العامل الضحية، وتنفيذ كافة تكليفات وزير العمل بالتواصل مع هذه النوعية من الحالات الطارئة التي يتعرض لها أي مواطن، وأوضح أن الوزير كان ينسق مع السيد المحافظ في كافة الإجراءات التي بدأت بتوفير فرصة عمل لائقة له، وزيارته بشكل مستمر في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان عليه، وإيصال رسالة بأن المواطن البسيط دائما في اهتمامات القيادة السياسية.