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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار رئيس الملائكة جبرائيل.. اليوم

ارشيف
ارشيف
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، بتذكار رئيس الملائكة جبرائيل، أحد رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله، والمعروف بلقب “الملاك المبشر”.
 ويعد هذا التذكار أحد الأعياد الشهرية التي تقيمها الكنيسة للملاك جبرائيل في اليوم 30 من شهر برمهات، تخليدًا لظهوره في مناسبات مفصلية في تاريخ الخلاص، أبرزها بشارته للقديسة العذراء مريم بميلاد المسيح، بحسب ما ورد في إنجيل لوقا: “ها أنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع”.

كما يذكر للملاك جبرائيل ظهوره لدانيال النبي في العهد القديم مفسرًا له الرؤى، ولبشيره لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، ليصبح بذلك حاملًا لرسائل سماوية غيّرت مجرى التاريخ.

ويحمل اسم “جبرائيل” في معناه “قوة الله”، وهو ما يعكس دوره في نقل الرسائل الإلهية، وتمهيد الطريق لخلاص البشرية.

وتقيم الكنائس القبطية، في مصر والمهجر، القداسات الخاصة بهذا التذكار، وسط طقوس كنسية تحتفي بعظمة الملاك ودوره في خطة الله للخلاص.

الارثوذكسية العهد القديم رئيس الملائكة جبرائيل ميلاد يوحنا المعمدان