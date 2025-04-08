«إي إف چي القابضة» تستهدف طرحين جديدين في بورصة مصر و7 بالخليج خلال 2025

تعمل مجموعة "إي إف چي" القابضة، على طرحين حكوميين في بورصة مصر بقطاعي الخدمي والصناعي بجانب 7 طروحات في الخليج، بحسب ما كشفه مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تصريحات له.

وأشار إلى أن مجموعته تعمل خلال العام الجاري على نحو 10 صفقات دمج واستحواذ بقيم تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، وتمثل مصر ما بين 40% إلى 50% منها.

تنوع الطروحات

جاد قال في المقابلة على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة المنعقد في دبي، إن المجموعة حالياً بالمراحل التحضيرية للطروحات الحكومية بمصر.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف أواخر العام الماضي أن بلاده تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، أربع منها شركات مملوكة للجيش. تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة.

طروحات بعشرة مليارات دولار

تعمل المجموعة المصرية على 7 طروحات بالخليج هذا العام بقيم تصل إلى 10 مليارات دولار منهم 5 طروحات بالسعودية، بحسب جاد.

كان المسؤول كشف في مقابلة مع الشرق ، فبراير الماضي أن أسواق المنطقة ستشهد نشاطاً في الطروحات الجديدة هذا العام، ربما تفوق وتيرة العام الماضي، خاصة في السوق السعودية، مضيفاً وقتها أن النتائج الممتازة للطروحات الأولية بالبورصات الخليجية في السنوات الماضية تشجع المستثمرين، على التوجه لأسواق المال في المنطقة.



فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية لدى "إي إف چي" 4 صفقات دمج واستحواذ تعمل عليها حتى نهاية العام، أن أية طروحات حالياً ستتوقف على شكل الأسواق وتأثير قرارات ترمب عليها ومدى استيعاب الناس لها.

وأضاف: "لم نؤجل أو نلغي أي طروحات لدينا حتى الآن، والتوقيت صعب حالياً لاتخاذ أي قرارات، لذلك نحتاج على الأقل لأسبوعين قبل أي قرارات".

توقفت صفقات استحواذ وطروحات عامة أولية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعدما تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، ما فاقم تعقيدات سوق الصفقات التي كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ بداية العام الحالي.

لم يقتصر الاضطراب على الطروحات الأولية، بل امتد إلى صفقات الاندماجات والاستحواذات.

وأفاد تقرير لـ”بلومبرج نيوز" السبت الماضي بأن شركة "سي دو سان جوبان” الفرنسية لمواد البناء قررت تعليق بيع وحدة الزجاج الخاصة بها، وهي صفقة كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).