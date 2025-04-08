ترخيص 37220 مركبة جديدة في مصر خلال مارس 2025

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" والتي سجلت 37220 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395 مركبة موديل 2021 و2070 مركبة موديل 2022 و1610 مركبة موديل 2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبة موديل 2025.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15139 سيارة ملاكي من بينها 154 سيارة موديل 2021 و297 سيارة موديل 2022 و595 سيارات موديل 2023 و2520 موديل 2024 و11573 موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 18679 مركبة من بينها 1080 دراجة موديل 2021 و1562 دراجة موديل 2022 و 896 دراجة نارية موديل 2023 و2911 موديل 2024 و12230 موديل 2025.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1993 سيارة من بينها 23 سيارة موديل 2021 و57 سيارة موديل 2022 و82 سيارة نقل موديل 2023 و289 سيارة موديل 2024 و 1542 موديل 2025.

