غدًا.. رئيس تعليم الكبار يشارك في ورشة عمل دولية لليونسكو حول محو أمية المرأة

يشارك الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، غدًا الأربعاء، في ورشة عمل دولية لليونسكو ضمن أنشطة التحالف العالمي لمحو الأمية، الذي تعد مصر شريكًا رئيسيًا فيه.

تتناول الورشة تعزيز سياسات وبرامج محو الأمية، مع التركيز على احتياجات المرأة وفرص التعلم المتاحة لها.

تجمع الورشة صانعي السياسات والممارسين والباحثين والخبراء لمناقشة استراتيجيات فعّالة لتعزيز محو أمية المرأة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول السياسات المراعية للمساواة بين الجنسين.

وتسعى الورشة إلى تسليط الضوء على العوامل المُمكّنة والعوائق التي تعترض طريق محو أمية المرأة، مع عرض برامج ناجحة ساهمت في تعزيز فرص التعلم وتمكين المرأة.

كما تستعرض أحدث الأبحاث والتوجهات في مجال محو أمية المرأة.

يشارك في ورشة العمل عدد من المسؤولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار، منهم د. نادية هاشم، منسق الاتصال وخبير يونسكو، ود. وليد حويلة، مدير إدارة التدريب، ود. فاطمة عياد، مدير المشروع القومي لشباب الجامعات بالهيئة.