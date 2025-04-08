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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات ما يلي:

  • (883) مخالفة السير بدون تراخيص.
  • (70) دراجة نارية مخالفة.
  • (38340) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
  • (10) مخالفات موقف عشوائى.
  • (479) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
  • (6) مخالفات شروط التراخيص.  
    تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
وزارة الداخلية الحملات المرورية خلال 24 ساعة ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية