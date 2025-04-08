وزير الخارجية يؤكد لنائبة المبعوث الأمريكي أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنائبة المبعوث الأمريكي مورجان أورتاجس، أهمية استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

كما أكد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة وشدد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف وزير الخارجية المصري في تصريحاته التي نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة حريصة على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية المصري، ضرورة على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحرص القاهرة على تعزيز التنسيق مع واشنطن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما ناقش وزير الخارجية المصري ونائبة المبعوث الأمريكي، التطورات في لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن ويؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.