ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 1166 قضية سرقة تيار كهربائي

ضبط 1166 قضية سرقة
ضبط 1166 قضية سرقة تيار كهربائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات؛ حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط (1111) قضية متنوعة. 

- الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 1166 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارٍ مواصلة الحملات الموسعة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

ضبط 1166 قضية سرقة تيار كهربائى قطاع الأمن الإقتصادى خلال 24 ساعة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 24 ساعة أجهزة وزارة الداخلية اع الأمن الإقتصادى الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة