صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

صعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 30,591.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 8,823.88 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.23%، ليغلق عند مستوى 12,149.35 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 3,218.18 نقطة، وارتع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.49%، ليغلق عند مستوى 7,123.21 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 13,614.53 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.8% ليغلق عند 38,156.48 نقطة.