دراسة: قصور القلب يعجل من شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها فريق من الباحثين من جامعة ميشيغان الطبية، أن الأشخاص المصابين بقصور القلب يعانون من تدهور أسرع في الوظائف الإدراكية وفقا لما نشرته مجلة mail.ru.

قام فريق البحث بتحليل البيانات الطبية لحوالي 30 ألف شخص بالغ ممن يعانون من قصور القلب، وأظهرت النتائج أن هؤلاء المرضى كانوا يعانون بالفعل من ضعف كبير في الذاكرة والانتباه ومهارات حل المسائل الذهنية عند بدء الدراسة وأنه وبعد سبع سنوات من اكتشاف حالات قصور القلب لديهم كانت شيخوختهم المعرفية قد تدهورت بما يعادل 10 سنوات من التدهور المعرفي عند الأشخاص العاديين وكان الانحدار في معدل الذكاء واضحا بشكل خاص بين كبار السن والنساء.

ونصح القائمون على الدراسة مرضى قصور القلب بإجراء مراقبة منتظمة لصحة أدمغتهم وحالتهم المعرفية والإدراكية وأشاروا إلى أن العديد من المرضى لا يدركون فعلا خطورة حالتهم الصحية وغالبا ما يتجنب أطباؤهم أيضا المحادثات الصريحة معهم والتي تتعلق بحالتهم الصحية والإدراكية.

وتظهر نتائج الدراسة أنه من المهم للغاية التعرف بسرعة على ضعف الإدراك لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب وهذا سيسمح للأطباء بتعديل العلاج وتحسين نوعية حياة المرضى.