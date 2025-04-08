وصول وزير الشباب مطار الغردقة لحضور النسخة التاسعة لقمة صوت مصر

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم إلى مطار الغردقة الدولي، وذلك لحضور فعاليات النسخة التاسعة من قمة صوت مصر، التي ستنطلق من مدينة الغردقة.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى المطار، وفد من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعلى رأسهم وكيل الوزارة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أشرف صبحي في عدد من الجلسات والفعاليات الهامة خلال القمة، والتي من المتوقع أن تناقش، مثل دور الشباب في التنمية، وتعد قمة صوت مصر منصة هامة تجمع نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والمفكرين والشباب لمناقشة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

وتستضيف مدينة الغردقة هذه النسخة الهامة، مما يعكس مكانتها كوجهة سياحية ومركزاً لاستضافة الفعاليات الكبرى.