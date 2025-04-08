ترامب يعتزم إجراء الفحص الطبي السنوي.. الجمعة المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم إجراء الفحص الطبي السنوي يوم الجمعة المقبل، في مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وقال ترامب - في منشور على منصته "تروث سوشال" - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "لم أشعر يوما بأنني بصحة أفضل، ولكن على أي حال، لا بد من إجراء هذه الفحوصات".

ويعد الفحص السنوي إجراء روتينيا للرؤساء الأمريكيين، ويعد مؤشرا مهما على حالتهم الصحية أثناء توليهم المنصب.

