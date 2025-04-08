رئيس وزراء ساكسونيا الألمانية يزور القاهرة لتعزيز التعاون في التعليم وتوفير العمالة

يبدأ رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر، زيارة رسمية إلى القاهرة في الفترة من 8 إلى 10 أبريل، بهدف تعزيز التعاون في مجالي توفير القوة العاملة الماهرة والتعليم.

ويرافق كريتشمر في زيارته كل من وزيرة الدولة بوزارة العلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الحرة، هايكي جراسمان، إلى جانب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من رجال الاقتصاد والعلوم.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال حفل افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (SEU)، وهي جامعة خاصة تركز على التعليم القائم على التدريب العملي، بما يتيح للطلبة الدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة SEU تقدم مجموعة من البرامج المتخصصة تشمل علوم التمريض، الصحة العامة، الخدمات اللوجستية، الميكاترونيك، وأمن الحوسبة، وهي مجالات تحظى بطلب كبير في سوق العمل الألماني.

كما تشمل أجندة الزيارة مناقشة موضوع كسب القوة العاملة الماهرة، وذلك خلال زيارة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وسيجري رئيس الوزراء كريتشمر، ضمن برنامج الزيارة، عددا من اللقاءات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى.