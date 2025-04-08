دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الجيش الملكي المغربي

استقر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مباراة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي، في تمام التاسعة مساء، اليوم، الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الفريق السماوي الفوز في الذهاب برباعية مقابل هدف سجلها الكونغولي فيستون ماييلي "هدفين" وإبراهيم عادل "هدفين".

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش

من المتوقع أن يخوض فريق بيراميدز، مواجهة الجيش الملكي المغربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي وأحمد سامي، ومحمود مرعي ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه ووليد الكرتي، ومهند لاشين ورمضان صبحي، وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

تنقل مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (موسم 2024-2025)، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للأميرة السمراء، داخل منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

يقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في ربع نهائي دوري الأبطال، تحكيميا الليبي معتز إبراهيم، ويساعده التونسي خليل حساني والليبي عيسى عطية، ومعهم مواطنه محمد المبروك حكما رابعا، والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو، والسوداني محمد إبراهيم مساعد حكم فيديو.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا برباعية مقابل هدف على الجيش الملكي في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، الثلاثاء الماضي، ليضع الفريق السماوي قدما في نصف النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي لأول مرة في ثاني مشاركات السماوي تاريخيا بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.