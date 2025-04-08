أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 10:06 ص

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرار ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



أسعار الخضراوات:



وسجل سعر الطماطم نحو 5.5 جنيه للكيلو، كما سجل وصل البطاطس إلى 7.5 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البصل إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة نحو 5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

كما بلغ سعر الباذنجان البلدي نحو 7 جنيهات للكيلو، أما الباذنجان الرومي فبلغ سعره 10 جنيهات للكيلو، ووالباذنجان الأبيض نحو 15 جنيها، أما سعر الفلفل الرومي البلدي فبلغ 20 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 23 جنيها، والألوان 55 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 20 جنيها.



وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 7 جنيهات، والثوم 19 جنيها، واللفت 5 جنيهات، والبنجر 8 جنيهات، والبطاطا 9.5 جنيها.



أسعار الفاكهة:



ووصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 14 جنيها، والجريب فروت 20 جنيها والليمون البلدي 80 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، والبلح الرملي 20 جنيها، والبلح السيوي 70 جنيها.

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 135 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، والبرقوق المستورد 90 جنيها.

وسجلت الفراولة 22 جنيها للكيلو، والتفاح الجولدن 80 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأصفر 120 جنيهات، والعنب المستورد الأسود 120 جنيها، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 150 جنيهًا، والدوم 20 جنيها، وقشطة عبدالرازق 55 جنيها، والزنجبيل 150 جنيها.

