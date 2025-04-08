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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن والبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 8 أبريل 2025.
وفيما يلي الأسعار وجاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن:

  • سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 115 جنيها للكيلو.
  • سعر الدواجن البيضاء 81 جنيها للكيلو.
  • سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

سعر البيض:

تراوح سعر البيض الأبيض بين 140 و144 جنيها للكرتونة، بنما يتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 147 و150 جنيها، وسعر البيض البلدي 109 و110 جنيهات للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

  • يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 40 و54 جنيها.
  • يتراوح سعر الكتكوت ساسو بين 13 و14 جنيها.
  • يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5جنيه.
  • يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و14 جنيها.
  • يتراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات و10 جنيهات.
  • يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و12 جنيها.
  • يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

أسعار البط اليوم

  • تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 19 جنيها 20 جنيها.
  • تتراوح أسعار كتكوت بط مسكوفي بين 42 جنيها و43 جنيها.
  • تتراوح أسعار كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها 33 جنيها.
  • تتراوح أسعار لحم بط بلدي سجل الكيلو 105 جنيهات.
  • تتراوح أسعار لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها.
  • تتراوح أسعار لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.
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