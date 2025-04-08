أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 09:58 ص

استقرت أسعار الدواجن والبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 8 أبريل 2025.

وفيما يلي الأسعار وجاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن:

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 115 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء 81 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

سعر البيض:

تراوح سعر البيض الأبيض بين 140 و144 جنيها للكرتونة، بنما يتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 147 و150 جنيها، وسعر البيض البلدي 109 و110 جنيهات للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 40 و54 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت ساسو بين 13 و14 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5جنيه.

يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و14 جنيها.

يتراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و12 جنيها.

يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

أسعار البط اليوم