أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

استقرت أسعار الدواجن والبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 8 أبريل 2025.
وفيما يلي الأسعار وجاءت على النحو التالي:
أسعار الدواجن:
- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 115 جنيها للكيلو.
- سعر الدواجن البيضاء 81 جنيها للكيلو.
- سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.
- سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.
سعر البيض:
تراوح سعر البيض الأبيض بين 140 و144 جنيها للكرتونة، بنما يتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 147 و150 جنيها، وسعر البيض البلدي 109 و110 جنيهات للكرتونة.
أسعار الكتاكيت اليوم
- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 40 و54 جنيها.
- يتراوح سعر الكتكوت ساسو بين 13 و14 جنيها.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و14 جنيها.
- يتراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات و10 جنيهات.
- يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و12 جنيها.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.
أسعار البط اليوم
- تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 19 جنيها 20 جنيها.
- تتراوح أسعار كتكوت بط مسكوفي بين 42 جنيها و43 جنيها.
- تتراوح أسعار كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها 33 جنيها.
- تتراوح أسعار لحم بط بلدي سجل الكيلو 105 جنيهات.
- تتراوح أسعار لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها.
- تتراوح أسعار لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.