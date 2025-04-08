طبيبة: أمعاء الإنسان تمتص الحديد من المصادر الحيوانية بكفاءة أعلى

أوضحت الدكتورة يلينا موخينا، أخصائية طب الأطفال، وخبيرة التغذية بالمركز الطبى الروسى، أن الحديد الهيمي الموجود في المصادر الحيوانية يتمتع بقدرة أعلى على الامتصاص في الأمعاء مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في النباتات وفقا لما نشرته مجلة gazeta.ru.

وأشارت إلى وجود عدة عوامل تؤثر على امتصاص الحديد النباتي وأن حمض الأسكوربيك يعزز امتصاص الحديد بينما تقلل المركبات البوليفينولية الموجودة في الشاي والقهوة والنبيذ الأحمر من معدلات الامتصاص.

وحذرت من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء رغم فوائدها كمصدر للحديد لوجود آثار سلبية للاستهلاك المفرط للحوم الحمراء على الصحة العامة.

وكشفت عن توجهات بحثية جديدة تهدف لتحسين القيمة الغذائية لمنتجات اللحوم.

ويذكر أن الحديد يلعب دوراً حيوياً في العديد من العمليات الكيميائية الحيوية في الجسم بما في ذلك تكوين الهيموجلوبين ونقل الأكسجين إلى الخلايا.