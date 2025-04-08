أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، اليوم الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوى لها في ما يقرب من أربع سنوات في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية إلى تقليص الطلب ودفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، رغم تحذيرات المحللين من أن المخاطر السلبية ما زالت قائمة.

وارتفعت عقود خام برنت 66 سنتًا أو بنسبة 1% لتصل إلى 64.87 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا أو بنسبة 1.1% لتصل إلى 61.37 دولارًا؛ وفق ما ذكره موقع "إنفستنج" الأمريكي.

وكانت أسعار برنت والوسيط الأمريكي غرب تكساس قد انخفضت بنسبة 14% و15% على التوالي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل عن فرض "تعريفات متبادلة" على جميع الواردات.

وقالت وارن باترسون، الخبيرة الاقتصادية في استراتيجيات السلع، إن أسعار النفط استعادت بعض هذه الخسائر في موجة ارتياح مدعومة من استقرار أسواق الأسهم.

وأضافت: "لقد شهد السوق انخفاضًا حادًا في الأيام الأخيرة مع بداية تسعير تأثير كبير على الطلب؛ لكن مقدار التأثير على الطلب لا يزال غير واضح".

وأوضحت أن المخاطر ما زالت تميل نحو الجانب السلبي بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم تقم بكين برفع تعريفاتها الانتقامية البالغة 34% بحلول اليوم الثلاثاء.

وأضافت: "من غير المرجح أن تعكس الصين سياستها وبناءً عليه، من المحتمل أن نشهد مزيدًا من التصعيد، مما سيزيد من القلق بشأن النمو والطلب على النفط".

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 2% امس الاثنين بسبب المخاوف من أن تؤدي أحدث التعريفات التجارية التي فرضها ترامب إلى دفع الاقتصادات العالمية نحو الركود وتقليص الطلب على الطاقة ومع ذلك، فإن الأسواق تتوقع أن يكون هناك حد للتراجع في أسعار النفط.

