رئيس وزراء إسبانيا يبدأ زيارة للصين بعد غد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيقوم بزيارة إلى بكين تستغرق يومين بدءا من بعد غد الخميس.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، حيث سيقوم سانشيز خلالها بعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين الصينيين البارزين.

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسباني إلى الصين خلال عامين فقط.. وتتزامن مع الذكرى العشرين لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين ومدريد.