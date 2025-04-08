خبير: العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت قفزات كبيرة

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، والمتتبع لمجمل العلاقات يدرك وجود تطور ملحوظ بين البلدين بما ينعكس على معدل التبادل التجاري والاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية العاملة في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام المعلنة حاليا ستتضاعف خلال الفترة القادمة مع وجود مناخ استثماري مشجع على كافة المستويات سواء البنية التحتية أو التشريعية أو الوضع والسياسات المتوازنة في مصر، لتكون في ظل توقيت يعاني العالم فيه كل على تباطؤ تدفق الاستثمارات تصبح مصر جاذبة للاستثمار.

وتابع محمود عنبر أن مصر سوق استثماري كبير وخلفه سوق عربي وإفريقي كامل على اعتبار كون الدولة المصرية نافذة لهم بينما فرنسا ممرا للأسواق الأوروبية، مما يجعل العلاقات المشتركة مهمة لكلا البلدين.