15 أبريل.. بنك التنمية الإفريقي يحتفل بتأسيسه تحت شعار "ستون عامًا من إحداث الفارق"

يحتفل بنك التنمية الإفريقي بمرور ستين عامًا على تأسيسه، وذلك من خلال فعالية مميزة تقام يوم الثلاثاء 15 أبريل في العاصمة البوتسوانية غابورون، بالتعاون مع حكومة جمهورية بوتسوانا، وبمشاركة واسعة من السلك الدبلوماسي وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

تُقام هذه الاحتفالية الكبرى تحت شعار "ستون عامًا من إحداث الفارق"، لتُبرز المسيرة التنموية للبنك منذ انطلاقه في 10 سبتمبر 1964، والدور الحيوي الذي أداه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤيته المستقبلية نحو بناء قارة مزدهرة ومتكاملة.

وتحظى الفعالية بحضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم نائب رئيس بوتسوانا ووزير المالية والتنمية الاقتصادية ندابا غاولاثي، والمديرة العامة للبنك في منطقة جنوب إفريقيا ليلى المقدم، اللذان سيلقيان كلمات رسمية بالمناسبة. كما يشارك في الحدث كل من نائب المدير العام للبنك مونو موبوتولا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، ودبلوماسيين، وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية.

ومنذ بدء تعاونه مع بوتسوانا في عام 1973، نفذ البنك 66 عملية تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ساهمت في تطوير مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والتمويل، والطاقة، والنقل، والصناعة.

ويأتي هذا الحدث في ختام عام كامل من الاحتفالات النشطة التي أقيمت في مختلف أنحاء القارة الإفريقية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البنك، والتي انطلقت خلال الاجتماعات السنوية للبنك في كينيا في مايو 2024، وتوّجت باحتفال رسمي كبير في مقر البنك الرئيسي في أبيدجان في سبتمبر الماضي.

ويمثل هذا الاحتفال محطة فارقة لتكريم إرث البنك واستشراف مستقبله، تأكيدًا على التزامه المتواصل بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.