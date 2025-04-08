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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم صحفي إثر غاراتٍ للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استُشهد سبعة فلسطينيين، بينهم صحفي، اليوم الثلاثاء؛ جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد صحفي فلسطيني مُتأثرًا بجراحه وحروقه البليغة، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، كما استشهد 6 فلسطينيين من عائلة عايش؛ جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في مشروع بيت لاهيا.
وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وفتشت عدة منازل، كما اقتحمت مدينة طوباس، واعتقلت 25 فلسطينيا.
 

استشهاد 7 فلسطينيين قطاع غزة