ورشة عمل بـ"زراعة القناة" لتدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد الكتاب الإلكتروني التفاعلي

نظمت كلية الزراعة جامعة قناة السويس، ورشة عمل حول إعداد الكتاب الإلكتروني التفاعلي، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتب الإلكترونية إلى كتب إلكترونية تفاعلية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.

تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب محمد ربيع، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يحيى، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق والدعم الفني من الأستاذة ريهام بلاش، عضو وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، تم تدريب أكثر من 50 عضو هيئة تدريس من كلية الزراعة على كيفية إعداد الكتاب الإلكتروني التفاعلي.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن هذه الورش تأتي في إطار التزام الجامعة بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير محتوى تعليمي تفاعلي يمكن أن يسهم في رفع مستوى الطلاب الأكاديمي.

وأوضح أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تراعي احتياجات العصر وتواكب التطورات التكنولوجية، مع التأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لضمان تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل فعال في العام الدراسي المقبل.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة بجميع كلياتها ستواصل تنظيم ورش تدريبية لاحقة لجميع أعضاء هيئة التدريس وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

كما أفاد الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، بأن إطلاق هذه الورشة جاء بهدف تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتجهيزهم للعمل على الكتاب الإلكتروني التفاعلي.

ومن جانبه، أوضح السيدة الدكتور إيهاب ربيع أن الورشة توفر للمتدربين الفرصة لتعلم كيفية تحويل المناهج الدراسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية، مما سيمكن الطلاب من التفاعل مع المحتوى التعليمي بطريقة جديدة ومبتكرة.

وأضاف الدكتور إيهاب محمد ربيع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة في تطوير التعليم وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز التجربة التعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل تنظيم هذه الدورات التدريبية لتغطية كافة الكليات بالجامعة.