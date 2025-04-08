تصدير 49 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 612 شاحنة و45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 356 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 55000 طن بضائع، 256 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ANNA DOROTHEA على متنها 49000 طن فوسفات تصدير إلى الصين ومغادرة السفينتين امل وسينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وسينا وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما تم تداول 700 طن بضائع، 245 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.

