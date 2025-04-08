برنامج تدريبي حول الاستخدام غير الآمن للإنترنت في جامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الاستخدام غير الآمن للإنترنت"، بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم، مقر إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وفي ذاك السياق ـ استقبلت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلا من الأستاذة حنان إسماعيل، مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم، والأستاذ محمد الجبري، مدير بالإدارة المركزية بالتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ شهير محمد مرسي، مسؤول إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.

وخلال اللقاء ـ رحبت الدكتورة دينا أبو المعاطي بتعزيز سبل التعاون بما يدعم الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

من جهتهم، عبر المسئولين عن تقديرهم لهذا الدور الملموس من الجامعة في دعم وتعزيز المجتمع، وجهودها المستمرة في خدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء.

وعلى صعيد آخر ـ شارك في البرنامج التدريبي 47 مستفيدًا من مختلف الجهات المستفيدة مثل الإدارة الطبية، إدارة الموارد البشرية، كلية الطب البشري، الهيئة العامة للبريد، ومديرية التربية والتعليم.

وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية تم تقديم المحاضرات من قبل الدكتور باسم عبد الغني أحمد عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، الذي تناول خلالها أهم المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية، مثل التنمر الإلكتروني، قرصنة البيانات، والاختراقات الإلكترونية، بالإضافة إلى تأثيرات الإدمان على الأجهزة الذكية والمحتوى السيئ والتحديات الخطيرة التي تهدد السلامة الرقمية.

كما تم التركيز على كيفية الحماية من هذه المخاطر، مثل استخدام كلمات مرور قوية، ضبط إعدادات الخصوصية، وتنمية الوعي الرقمي بين الأفراد.

نظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.