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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بن شرقي ووسام أبو علي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

الأهلي
الأهلي
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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلى مع الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الأهلي الفوز ذهابا بهدف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -  رامي ربيعة - أشرف داري - يحيي عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور 

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – حسين الشحات - وسام أبو علي.

تاريخ مواجهات الأهلى مع الهلال السوداني

لعب الأهلي ضد الهلال السوداني 13 مباراة في بطولات الأندية الإفريقية، كانت جميعها في دوري أبطال إفريقيا.

تمكن الأهلي من الفوز فى 6 مواجهات وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات وفاز الهلال السوداني في 3 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفا في مرمى الهلال، مقابل 7 أهداف سجلها لاعبو الفريق السوداني في شباك  المراد الأحمر.

كانت المواجهة الأولى بين الأهلي والهلال السوادني في نهائي دوري الأبطال عام 1987 بمسماها القديم "كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري"، وتعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

وجاءت المواجهة الثانية في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف، وحسم التعادل السلبي موقعة الإياب في أم درمان.

أما المواجهة الثالثة فكانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات أيضا موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

وجاءت المواجهة السادسة فى دورى المجموعات عام 2023  وخسر الأهلى بهدف في أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثية نظيفة أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات "هدفين".

المواجهة السابعة كانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية وفاز الأهلي بهدف سجله محمد هانى.

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