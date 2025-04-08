انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الاثنين، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر فعالياته حتى 13 أبريل الحالي.

جاء حفل الافتتاح بحضور لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر – أطفال"، وابتسام عبد المريد، مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

بدأت الفعاليات بعزف النشيد الوطني، أعقبه كلمة ترحيبية ألقتها لاميس الشرنوبي، التي دعت الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وقدمت الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة ونائبه على دعمهم المتواصل للمشروع.

وأكدت في كلمتها أن "أهل مصر" يعد هدية من الدولة لأبنائها في المحافظات الحدودية، واقترحت إطلاق اسم "أسبوع سفر الأحلام" على النسخة الحالية، لما تحمله الورش من آفاق إبداعية تحلق بالأطفال في عوالم الشعر والموسيقى والمسرح والرسم وغيرها، مشيرة إلى أن الأحلام لا تعرف حدودا.

واختتمت حديثها بتقديم الشكر لكل من ساهم في تنفيذ الأسبوع من رئيس الإقليم ومدير فرع ثقافة الوادي الجديد والمدربين والمشرفين، معربة عن أمنياتها بفعاليات متميزة للمشاركين والاستفادة من فعاليات الأسبوع الثقافي.

تضمن البرنامج توزيع الأطفال المشاركين على الورش الفنية والثقافية، وعقد لقاءات تعريفية بها، وأوضح الكاتب والسيناريست وليد كمال من خلال ورشة "الكتابة المسرحية" مفهوم الكتابة وبناء النص المسرحي. وأشار الشاعر سعيد شحاتة أن ورشة إلقاء الشعر، سيتناول فيها مفهوم الشعر وفنونه وأساليب الإلقاء.

وفي ورشة "الرسم بالموسيقى"، أوضح الفنان وائل عوض العلاقة بين التذوق الموسيقي والتعبير البصري، وشرح المخرج المسرحي أحمد خليفة، في ورشة المسرح، أن الورشة تتناول أسس الأداء التمثيلي من خلال عروض تفاعلية. وتحدث الفنان ماهر كمال عن تقديمه تدريبا عمليا على الغناء والمقامات الموسيقية ضمن ورشة الموسيقى.

ويشارك الفنان ناصر عبد التواب بورشة الأراجوز، حيث يدرب الأطفال على صناعة الدمى وتقديم عروض فنية، كما يدرب جمال الدين محمد الأطفال على تحريك عرائس الماريونيت في ورشة العرائس.

أما الورش الحرفية والتراثية فتتنوع بين ورشة إعادة تدوير خامات البيئة لنجوى عبد العزيز، وورش الشنط بالخرز تقدمها منى عبد الوهاب، والشنط بالشبك تدريب نجلاء شحاتة، والأركت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، والخيامية للمدرب عماد عاشور، والإكسسوار ليارا محمد كمال.

ويشارك في الأسبوع الثقافي نحو 200 طفل من محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (مدن حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، إلى جانب عدد من الأطفال من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

كما يشمل البرنامج عددا من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية بمدينة الخارجة، منها معبد هيبس، مقابر البجوات، معبد قصر الزيان، مركز التدريب على الحرف البيئية، حديقة 30 يونيو، بالإضافة إلى تنظيم يوم رياضي ترفيهي.

ينفذ الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

ويعد مشروع "أهل مصر" من أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.

IMG-20250407-WA0086

IMG-20250407-WA0100