غانا: حصلنا على تطمينات أمريكية بعدم تأثر صادراتنا من النفط بالرسوم الجمركية

أعلنت وزارة الخارجية الغانية، حصولها على تأكيد ملموس من سفيرة الولايات المتحدة في غانا فيرجينيا بالمر، بأن الصادرات الغانية من النفط ومنتجات الطاقة لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10 % التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من معظم دول العالم.

وذكرت الخارجية الغانية - في بيان صدر عقب اجتماع بين وزير الخارجية الغاني صمويل أوكودزيتو أبلاكوا وسفيرة الولايات المتحدة في غانا، وفقا لراديو (فرنسا الدولي) - أن الغموض لايزال يكتنف مصير باقي المنتجات الغانية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بـ "الإعفاء المحتمل من الرسوم الجمركية" على ثاني أكثر المنتجات تصديرًا من غانا إلى الولايات المتحدة وهو الكاكاو، الذي يخضع الآن لضريبة بنسبة 10%، أشارت الخارجية الغانية إلى أن المسألة كانت محل "نقاش"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أما فيما يتعلق بسبل الحد من التأثير السلبي لتلك الرسوم على الوظائف والاقتصاد المحلي، فقد اكتفت وزارة الخارجية الغانية بالإشارة في هذا الصدد إلى "الاستمرار في اجراء مناقشات" من خلال "القنوات الدبلوماسية" بين البلدين.

من جانبها، أكدت سفارة الولايات المتحدة في غانا، لـ "راديو فرنسا الدولي"، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو طمأنة الحكومة الغانية بشأن أهمية العلاقات الثنائية بين أكرا وواشنطن.

يذكر أن النفط يمثل يمثل 60% من صادرات غانا إلى أمريكا.

