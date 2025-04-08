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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد والغرمة لعاطلين في حيازة الهيروين المخدر بالساحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في اتجار مواد مخدرة وحيازة الهيروين المخدر بمنطقة الساحل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم الهيروين المخدر فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

10 سنوات إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إدارة مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر