اليوم.. فريق يد الأهلي يتسلم درع الدوري في مباراة القمة أمام الزمالك

يتسلم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى درع دورى المحترفين للموسم الحالي 2024- 2025 خلال مباراة القمة أمام الزمالك والتي تجمعهما في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في ختام مسابقة دوري المحترفين.

وحسم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد الفوز في الجولة الماضية على الزهور ليتصدر ترتيب دوري محترفي كرة اليد برصيد 44 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، يليه سبورتنج ثالثا برصيد 30 نقطة.

وحقق فريق كرة اليد بالنادى الأهلي الفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الأخيرة.

ختام دوري محترفين اليد

ويختتم دورى محترفين كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 اليوم 8 إبريل بإقامة 4 مباريات أبرزها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

كما يلتقي طلائع الجيش مع الزهور ويستضيف سبورتنج نظيره سموحة ويلعب البنك الأهلي مع هليوبوليس.