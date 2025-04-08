أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5006 جنيهات للبيع، 4983 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4380 جنيهًا للبيع، 4360 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3754 جنيهًا للبيع، 3737 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2920 جنيهًا للبيع، 2907 جنيهات للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 35040 ألف جنيه للبيع، 34880 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 155695 جنيهًا للبيع، 154984 جنيهًا للشراء.