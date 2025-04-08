أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

تباينت أسعار العملات العربية الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 51.3324 جنيه للشراء، 51.4686 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي متوسط سعر 56.2962 جنيه للشراء، 56.4559 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ متوسط سعره 65.8132 جنيه للشراء، 66.0188 جنيه للبيع، في حين وصل الفرنك السويسري إلى 59.9817 جنيه للشراء، 60.1691 جنيه للبيع.

والين الياباني (لكل 100 ين)، سجل متوسط سعر 35.0463 جنيه للشراء، 35.1418 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي متوسط سعر 13.6697 جنيه للشراء، 13.7081 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فبلغ 13.9745 جنيه للشراء، 14.0135 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي أحد أعلى أسعار العملات مقابل الجنيه، حيث بلغ 166.7556 جنيه للشراء، 167.2525 جنيه للبيع.

أما اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر 7.0228 جنيه للشراء، 7.0427 جنيه للبيع.