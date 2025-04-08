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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أولى جلسات محاكمة متهم وخطيبته ووالدتها بقتل شاب لسرقته في أوسيم اليوم

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب مصطفى المقتول غدرا على يد صديقه وخطيبته ووالدتها بأوسيم لسرقته.

أمر إحالة المتهمين

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه مصطفى لسرقته في دائرة قسم أوسيم.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، بجوار الطريق الدائري الأوسطي بدائرة القسم وبها آثار سحجات، وبسؤال شقيقه عامل - مقيم بذات العنوان قرر بخروج المجنى عليه من منزله بالميكروباص قيادته ولم يقم بتحرير محضر بغيابه، وفى وقت لاحق تم العثور على الميكروباص بدائرة قسم شرطة الوراق.

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