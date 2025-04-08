أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 51.33 جنيه للشراء، مقابل 51.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، والإسكندرية، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، والعربي الإفريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، والإمارات دبي الوطني): نحو 51.34 جنيه للشراء، مقابل 51.44 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي: نحو 51.07 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي اجريكول، والمصرف المتحد: نحو 51.35 جنيه للشراء، مقابل 51.45 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:

بلغ سعر الدولار نحو 51.62 جنيه للشراء، مقابل 51.72 جنيه للبيع.