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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مواعيد الرّتب والقداديس التي يترأسها البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان من الشعانين إلى القيامة

ارشيف
ارشيف
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نشرت أمانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جدول القداديس والرّتب والاحتفالات الكنسية التي سيترأسها البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان خلال فترة الشعانين وأسبوع الآلام وعيد القيامة، ويشمل الجدول ما يلي:

الأحد 13 أبريل:

قدّاس عيد الشعانين وتبريك الأغصان والتطواف في كنيسة مار بهنام وسارة - الفنار: الساعة 10:30 صباحًا.

رتبة النّهيرة (الوصول إلى الميناء) في كنيسة مار إغناطيوس، الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت: الساعة 6:00 مساءً.

الخميس 17 أبريل:

قدّاس خميس الفصح ورتبة الغسل في كاتدرائية سيدة البشارة، المتحف - بيروت: الساعة 5:00 مساءً.


الجمعة 18 أبريل:

رتبة السجدة للصليب ودفن المصلوب في كاتدرائية سيدة البشارة، المتحف - بيروت: الساعة 5:00 مساءً.

السبت ١٩ أبريل:

قدّاس منتصف ليل عيد القيامة ورتبة السلام في كنيسة مار بهنام وسارة - الفنار: الساعة 11:00 ليلًا.

الأحد 20 أبريل:

قدّاس عيد القيامة ورتبة السلام في كنيسة مار إغناطيوس، الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت: الساعة 11:00 صباحًا.

الإثنين 2١ أبريل:

قدّاس إثنين القيامة في كنيسة مار إغناطيوس، الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت: الساعة 11:00 صباحًا.

ويتقبل البطريرك يونان التهاني بالعيد يومي الأحد والإثنين 20 و21 إبريل بعد القداس حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً.

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