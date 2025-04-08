مواعيد الرّتب والقداديس التي يترأسها البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان من الشعانين إلى القيامة

نشرت أمانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جدول القداديس والرّتب والاحتفالات الكنسية التي سيترأسها البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان خلال فترة الشعانين وأسبوع الآلام وعيد القيامة، ويشمل الجدول ما يلي:

الأحد 13 أبريل:

قدّاس عيد الشعانين وتبريك الأغصان والتطواف في كنيسة مار بهنام وسارة - الفنار: الساعة 10:30 صباحًا.

رتبة النّهيرة (الوصول إلى الميناء) في كنيسة مار إغناطيوس، الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت: الساعة 6:00 مساءً.

الخميس 17 أبريل:

قدّاس خميس الفصح ورتبة الغسل في كاتدرائية سيدة البشارة، المتحف - بيروت: الساعة 5:00 مساءً.



الجمعة 18 أبريل:

رتبة السجدة للصليب ودفن المصلوب في كاتدرائية سيدة البشارة، المتحف - بيروت: الساعة 5:00 مساءً.

السبت ١٩ أبريل:

قدّاس منتصف ليل عيد القيامة ورتبة السلام في كنيسة مار بهنام وسارة - الفنار: الساعة 11:00 ليلًا.

الأحد 20 أبريل:

قدّاس عيد القيامة ورتبة السلام في كنيسة مار إغناطيوس، الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت: الساعة 11:00 صباحًا.

الإثنين 2١ أبريل:

قدّاس إثنين القيامة في كنيسة مار إغناطيوس، الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت: الساعة 11:00 صباحًا.

ويتقبل البطريرك يونان التهاني بالعيد يومي الأحد والإثنين 20 و21 إبريل بعد القداس حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً.