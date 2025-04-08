رعيّة دير مار يوسف الأنطونيّة - زحلة تحتفل بالترتيب المقدّس لأسبوع الآلام والقيامة

أعلنت رعيّة دير مار يوسف الأنطونيّة في زحلة بلبنان عن برنامجها الديني الخاص بأسبوع الآلام والقيامة، حيث سيتمّ إحياء العديد من الرّتب المقدّسة التي تبدأ من سبت ألعازر وتستمرّ حتى يوم إثنين تهنئة العذراء.

البرنامج الديني:

سبت ألعازر:

قدّاس في الساعة 7:00 صباحًا و6:00 مساءً.

أحد الشّعانين:

قدّاس يليه زيّاح داخل الكنيسة الساعة 7:00 و9:00 صباحًا.

قدّاس يليه زيّاح خارج الكنيسة (باتّجاه كابيلّا مار شربل مرورًا بسوق البلاط ثمّ كنيسة القدّيسة رفقا) الساعة 11:00 صباحًا.

قدّاس يليه زيّاح داخل الكنيسة الساعة 6:00 مساءً.

رسيتال الآلام والقيامة تحييه المرنّمة كريستيان نجّار في الساعة 8:00 مساءً.

الإثنين والثّلاثاء:

قدّاس في الساعة 7:00 صباحًا.

قدّاس وزيّاح الصّليب في الساعة 6:00 مساءً.

أربعاء أيّوب:

قدّاس ورتبة تبريك الزيت على نيّة شفاء المرضى في الساعة 7:00 صباحًا و6:00 مساءً.

خميس الأسرار:

قدّاس يليه صمد القربان المقدّس من الساعة 7:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

قدّاس الصغار ورتبة الغسل الساعة 3:00 بعد الظهر.

قدّاس الشّبيبة ورتبة الغسل الساعة 5:00 بعد الظهر.

قدّاس الكبار ورتبة الغسل الساعة 7:00 مساءً.

صمد القربان المقدّس حتى منتصف الليل، توازيه زيارة سبع كنائس برفقة الفرقة الموسيقية الساعة 8:30 مساءً.

الجمعة العظيمة:

قدّاس السّابق تقديسه ومسبحة الرّحمة الإلهيّة الساعة 7:00 صباحًا.

رتبة تنزيل المصلوب ودفن المسيح للصغار الساعة 3:00 بعد الظهر.

رتبة تنزيل المصلوب ودفن المسيح للشّبيبة الساعة 5:00 بعد الظهر.

رتبة تنزيل المصلوب ودفن المسيح للكبار الساعة 7:00 مساءً.

مسيرة درب الصّليب انطلاقًا من السّرايا الساعة 8:30 مساءً.

سبت النّور:

رتبة سرّ التّوبة والاعتراف وتطييب المذبح الساعة 11:00 صباحًا.

قدّاس في الساعة 6:00 مساءً.

قدّاس القيامة الساعة 11:00 مساءً.

أحد الفصح:

قدّاس القيامة في الساعة 7:00 و9:00 صباحًا، و11:00 صباحًا تليه معايدة من مطران الموارنة في زحلة جوزف معوّض، و6:00 مساءً.

إثنين تهنئة العذراء:

قدّاس في الساعة 7:00 صباحًا، 11:00 قبل الظهر، و6:00 مساءً.

وتنبه الرعية إلى أن تلاوة مسبحة الرّحمة الإلهيّة تبدأ يوم الجمعة العظيمة بعد قدّاس السّابعة صباحًا وتستمرّ طيلة الأسبوع قبل قداديس السّادسة مساءً لغاية الأحد الجديد.

الجهود التنظيمية:

تنظم الرعية هذه الاحتفالات بمشاركة فرق من “أخويّة فرسان وطلائع وشبيبة العذراء”، التي تسهم في تنظيم العديد من الأنشطة الروحية والاحتفالية لتكريس هذه الأيام المقدسة.