اليوم.. طقس حار نهارًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في مصر الثلاثاء حيث يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما يشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمي والصغرى 23 درجة.