بحضور ماكرون.. جامعة جنوب الوادي تشارك في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقيادات التعليم الجامعي من مصر وفرنسا، شارك وفد جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي أقيم أمس الإثنين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتست، وزير التعليم الفرنسي، وبمشاركة ممثلي 66 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

يضم وفد الجامعة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور خالد بن الوليد مسئول التعاون الدولي بالجامعة.

وترأس عكاوي أيضًا وفد الجامعة الأهلية الذي يضم الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي، والدكتورة أمل محمد عبادي مسؤول التعاون الدولي بالجامعة الأهلية.

وأفاد عكاوي بأن الملتقى يتضمن مجموعة من الجلسات التي تناقش آفاق التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي، والمنظور المؤسسي لعولمة التعليم العالي والتعاون البحثي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكة، ويهدف الملتقى إلى تعزيز استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية، وفي هذا الإطار تم توقيع 40 مذكرة تفاهم بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في مجالات مختلفة.