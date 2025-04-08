احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون

حدد قانون الطفل حقوق الأطفال وفرض عقوبات لمن يخالفها للحفاظ على الأطفال، ولعل من الأمور التي شدد عليها القانون هو حق الطفل في الحصول على التطعيمات اللازمة لضمان سلامة وصحة الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية، حيث ألزم القانون أولياء الأمور بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.

وبموجب المادة 25 من قانون الطفل، فرض عقوبات تلاحق من يخالف ذلك الأمر، التي تقضي بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها إلى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.