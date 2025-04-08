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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يعلن انسحابه من رابطة الدوري الإسباني

برشلونه
برشلونه
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أعلن نادي برشلونة قراره بالانسحاب من عضوية مجموعة الأندية التي تشغل مقعدًا في رابطة الدوري الإسباني، وذلك احتجاجًا على البيان الأخير الصادر عن الرابطة، والذي تضمَّن  بحسب وصف النادي كشفًا غير مبرر لبعض المعلومات المالية الحساسة التي قدّمها النادي سابقًا.

وجاء رد فعل النادي الكتالوني عقب إعلان رابطة الليجا نيتها الطعن على قرار المجلس الأعلى للرياضة، الذي سمح لبرشلونة بتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور ضمن قائمته للموسم الحالي، وهو القرار الذي رفضته الرابطة بدعوى أن الوضع المالي للنادي لا يتيح له إتمام هذه التسجيلات.

واعتبر برشلونة، في بيان رسمي، أن تصريحات رئيس الرابطة خافيير تيباس تمثل محاولة متعمدة للنيل من استقرار النادي وتشويه صورته، مطالبًا بوقف نشر أي تفاصيل تتعلق بالمعلومات التي يشاركها النادي مع الرابطة، سواء من جانبها أو من قِبل أي جهة تابعة لها.

كما دعا النادي الكتالوني إلى الامتناع عن إصدار بيانات أو اتخاذ إجراءات علنية بحق النادي أو لاعبيه مستقبلًا، وطالب بحذف البيان الأخير الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للرابطة.

ويُذكر أن المجلس الأعلى للرياضة كان قد رفض اعتراض رابطة الليجا، وأقرّ قانونية تسجيل اللاعبين أولمو وباو فيكتور، في موقف يعارض رؤية الرابطة التي ترى أن الوضع المالي الحالي للنادي لا يسمح بتسجيل أي لاعبين جدد.

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